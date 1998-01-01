Дзюба может перейти в английский «Эвертон»

, 13:20 23

Нападающим «Зенита» якобы заинтересовались на Туманном Альбионе.

Фото: www.globallookpress.com

Английский футбольный клуб «Эвертон» заинтересован российским нападающим Артемом Дзюбой, сообщает RT со ссылкой на неназванный источник.

По информации все того же источника, речь может идти как о временной аренде, так и о трансфере. В ливерпульском «Эвертоне» якобы интересуются Дзюбой, в то время как «Зенит» заинтересован одним из игроков английского клуба. При этом сообщается, что тренер «Эвертона» также выразил интерес к переходу Артема, а сам футболист не против поиграть за рубежом.

Официальных подтверждений от «Эвертона», «Зенита» или самого Дзюбы пока не поступало. Контракт Артема с петербургской командой рассчитан до 2020 года.

Ранее Пятый канал передавал слова футбольного агента о том, какие трансферы ждут российский футбол в 2019 году.

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