Футбольный агент рассказал какие трансферы возможны в РПЛ

27 декабря стало известно о возможном переходе Куинси Промеса из испанской «Севильи» в московский «Спартак» на правах аренды. Футбольный агент Алексей Сафонов выразил свое мнение относительно возможного возвращения голландца в стан красно-белых.

— Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем «Спартак» Промеса. Для «Спартака» это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли «цыганским конем», потому что он уходил и возвращался, — сказал Сафонов.

Футбольный агент признался, что дополнительная сложность сделки «Спартака» и «Севильи» заключается в сумме, заплаченной за переход голландца — 21 миллион евро.

— Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю, — добавил Сафонов.

В ряде большинства стран футбольное трансферное окно откроется на месяц с 1 января. В России же этот период продлится с 23 января по 23 февраля. Алексей Сафонов перечислил российских футболистов, которые могут быть интересны зарубежным клубам в настоящий момент. По его мнению, интерес крепких команд могут вызывать единицы среди отечественных игроков.

— На мой взгляд, интересны могут быть Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Ильзат Ахметов, Марио Фернандес, в какой-то степени Иван Обляков (все — ЦСКА). Но я не думаю, что клубы захотят с ними расставаться. «Наверняка если бы кто-то собрался уезжать, мы бы об этом знали», — цитирует слова Сафронова телеканал «360».

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