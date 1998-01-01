Концертный директор Лолиты прокомментировал ситуацию с иском к певице от ТСЖ

Концертный директор Лолиты Эдуард Хруцкий прокомментировал Пятому каналу возможный иск к певице от московского ТСЖ. Ранее в СМИ появилась информация, что коммунальщики через суд пытаются взыскать с Лолиты долг по платежам. Эдуард Хруцкий пояснил, что никакой информации об иске у него на данный момент нет.

В заявлении, которое, вероятно, поступило в Басманный суд Москвы, указано, что Лолита задолжала более 600 тысяч рублей. Истцом выступило ТСЖ «Большие каменщики».

Это не первый случай конфликта Лолиты с ТСЖ. В 2012 году товарищество «Таганская площадь» потребовало взыскать с Милявской долг в 500 тысяч. По словам самой певицы, она не платила деньги за капремонт намеренно. Тогда суд отклонил иск.

Ранее Пятый канал публиковал пояснения Лолиты по поводу слов об украинском Крыме.