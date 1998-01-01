«Мой горшок с детства стоял в Ялте»: Лолита пояснила свои слова о Крыме

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Певица желает, чтобы «вражда» между Украиной и Россией поскорее бы закончилась.

Фото: Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская объяснила свою любовь к Крыму, который она ранее назвала украинским. По словам артистки, ее фразу вырвали из контекста.

— Началось в колхозе утро. Какой-то козел, который считает себя журналистом, выдернул мою фразу из интервью, — цитирует KP.RU Милявскую.

Она объяснила, что прежде, чем в 2015 году приехать на гастроли в Крым, она не спрашивала «разрешения у Киева», потому что «въезжала по своему (российскому — прим.ред.) паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей». За эту поездку украинские власти отказали ей во въезде в 2017 году, когда ей требовалось навестить мать и больную дочь.

— Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным, — отметила певица.

Она подчеркнула, что артисты в обеих странах, несмотря на политическую напряженность, не перестали дружить между собой.

— Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорей бы вся эта вакханалия закончилась, — сказала Милявская.

Она также подчеркнула, что с уважением относится к решению крымских властей оставить таблички на украинском языке для проживающих там украинцев.

В целом певица пожелала всем не делать из нее «предателя Родины», а заниматься подготовкой к Новому году.

Ранее Пятый канал сообщал о признании Лолиты Милявской в одном из интервью о том, что она считает Крым украинским.

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