Видео: Мощный пожар произошел на заводе по переработке мусора в Швеции

В Швеции недалеко от города Норчепинг загорелся завод по переработке мусора — черное облако дыма очень быстро распространилось по округе. Как сообщает SVT Nyheter, тревожный сигнал о возгорании поступил в ночь на 19 января.

Сотрудник экстренных служб Стефан Хагадал высказал опасения, что завод будет гореть еще несколько дней, так как огнем охвачены огромные территории. К утру 19-го числа огонь был локализован в южной части заводских площадей, но едкий черный дым продолжает распространяться. Экстренные службы предупреждают местных жителей об опасности и советуют им не открывать окна.

Ранее Пятый канал публиковал видео пожара на заводе в Амурской области.