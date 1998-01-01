Видео: в Амурской области полыхает склад на площади в 1200 квадратных метров

В Амурской области в субботу днем, 19 января, начался пожар в помещении базы «Аляска». Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, площадь пожара на складе в Благовещенске составляет более 1200 квадратных метров.

На месте ЧП по повышенному номеру сложности работают 25 пожарных и восемь единиц техники. К месту происшествия направлена лаборатория. Предварительно, в здании производился полистирол. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал, что в мексиканском городе Хидальго жертвами взрыва и возникшего за ним пожара стали 21 человек, еще 71 пострадал. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.