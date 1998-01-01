«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков

, 18:21 Видео 38

Поводом для «щедрого» подарка послужила критика со стороны жителей Незалежной после публикации в сети снимка, на котором Порошенко позирует с сельским хоккеистами без коньков и клюшек.

Фото, видео: Twitter @poroshenko

В сети потешаются над лидером Украины Петром Порошенко. Поводом стала публикация на его страничке в Twitter. Глава Незалежной написал, что подарил сельским хоккеистам клюшки. «Щедрость» президента до глубины души потрясла украинцев.

Подарок едва ли был сделан от чистого сердца, считают пользователи сети. Поводом для этого послужила критика в сети после того, как 19 января, Порошенко опубликовал в сети пост, в котором порадовался за жизнь сельских мальчишек, которые играли в хоккей на расчищенном озерном льду без коньков и клюшек.

— Вчера по дороге в Бердичев увидел, как команда мальчишек играет в хоккей. Расчистили снег на пруду возле своего села — и получили готовую ледовую площадку. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта, — написал Порошенко.

После этого волны критики Порошенко снизошел до хоккеистов и подарил им клюшки, однако про коньки — почему-то забыл.

— У настоящих хоккеистов должна быть хорошая экипировка, особенно клюшки! Рад, что ребятам из села Скрагливка Бердичевского района, которые так упорно увлекаются этим видом спорта, понравился мой подарок. А воли к победе и сил и вдохновения им и так хватает, никаких сомнений! — написал Порошенко в Twitter.

Пользователи соцсети задали резонный вопрос:

— А почему только клюшки?

— В сапогах и ботинках самое то!

— А, коньки?

— А че, на коньки и защиту денег не хватило? Жмот! — написали комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что соцсети подняли Порошенко на смех за просьбу к РПЦ показать томос.

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