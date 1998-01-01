«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков

В сети потешаются над лидером Украины Петром Порошенко. Поводом стала публикация на его страничке в Twitter. Глава Незалежной написал, что подарил сельским хоккеистам клюшки. «Щедрость» президента до глубины души потрясла украинцев.
Подарок едва ли был сделан от чистого сердца, считают пользователи сети. Поводом для этого послужила критика в сети после того, как 19 января, Порошенко опубликовал в сети пост, в котором порадовался за жизнь сельских мальчишек, которые играли в хоккей на расчищенном озерном льду без коньков и клюшек.
После этого волны критики Порошенко снизошел до хоккеистов и подарил им клюшки, однако про коньки — почему-то забыл.
У справжніх хокеїстів має бути гарне екіпірування, особливо ключки!— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2019 г.
Радий, що хлопцям з села Скраглівка Бердичівського району, які так завзято захоплюються цим видом спорту, сподобався мій подарунок.
А волі до перемоги та сил і натхнення їм і так вистачає, жодних сумнівів! pic.twitter.com/h92OR93zXU
Пользователи соцсети задали резонный вопрос:
— А почему только клюшки?
— В сапогах и ботинках самое то!
— А, коньки?
— А че, на коньки и защиту денег не хватило? Жмот! — написали комментаторы.
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