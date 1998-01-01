«Докатились!»: соцсети подняли Порошенко на смех за просьбу к РПЦ показать томос

Пользователи социальных сетей подняли на смех президента Украины Петра Порошенко за его предложение доказать Русской православной церкви свою каноничность, показав томос.

— Докатились… Сейчас будут томосами меряться! — прокомментировал один из пользователей в обсуждении материала РИА Новости о реакции РПЦ на заявление главый украинского государства.

Дерзкий призыв Петра Порошенко в РПЦ назвали «вопиющим проявлением смешения религии и политики» и добавили, что «заигрывание украинских властей с Константинополем достигло своего апогея».

Пользователи интернета, комментируя продолжающиеся провокации из Киева, напомнили, главе Украины, что РПЦ существовала веками и пережила такие трудности, какие новой церкви (Объединенная раскольническая церковь Украины) и не снилась. Некоторые подшутили — а спросил ли Порошенко томос у Константинопольского патриарха.

— А Петя не хочет константинопольскому патриарху задать тот же вопрос: где, мол, ваш томос об автокефалии от более древних церквей?

Ранее Пятый канал рассказывал, что священник во время передачи томоса, находясь рядом с Порошенко, упал в обморок.