Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину

Известный российский юморист Максим Галкин поверг в шок своих подписчиков. На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал перед публикой с обнаженным торсом, а на его груди, плечах и спине красуется огромный черного цвета рисунок, имитирующий татуировку.

— Вона что откопал из 2012-го! Листайте разок. Пожалуй, тату делать не буду, — подписал фото Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники оставили больше двух тысяч комментариев, в которых написали, что «наколки» приличному семьянину не к лицу.

— Ой, ужас! Максим это не Ваше

— Не делайте Максим! Если вы сделаете себе тату, то мужикам придется убрать свои тату. Тем более орел — это чисто мужское тату! Вы себе лучше напишите «алкина птичка»

— На плечах красиво. Но лучше думаю если оно смывается

— Жуть и странно даже представить тату на вас Максим! Юморист да и только!

— Галкин Максим, Вы без тату интереснее…

— Наколки — для тюремщиков, — написали в комментариях фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что фанаты оценили, как дочь Галкина «разводит» папу на подарки.