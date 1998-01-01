Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину

Известный российский юморист Максим Галкин поверг в шок своих подписчиков. На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал перед публикой с обнаженным торсом, а на его груди, плечах и спине красуется огромный черного цвета рисунок, имитирующий татуировку.
Поклонники оставили больше двух тысяч комментариев, в которых написали, что «наколки» приличному семьянину не к лицу.
— Ой, ужас! Максим это не Ваше
— Не делайте Максим! Если вы сделаете себе тату, то мужикам придется убрать свои тату. Тем более орел — это чисто мужское тату! Вы себе лучше напишите «алкина птичка»
— На плечах красиво. Но лучше думаю если оно смывается
— Жуть и странно даже представить тату на вас Максим! Юморист да и только!
— Галкин Максим, Вы без тату интереснее…
— Наколки — для тюремщиков, — написали в комментариях фанаты.
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