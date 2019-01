«Неугомонный мазохист»: соцсети веселит прибытие Donald Cook в Черное море

Прибытие в субботу, 19 января, в акваторию Черного моря американского эсминца ВМС США Donald Cook развеселило сети.

— «Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море». Команду заменили, памперсов загрузили полные трюмы — чего бы и не подразнить русских снова? — злорадствуют пользователи Twitter.

— Российские летчики гудели USS Donald Cook, выключая свои радары, и теперь судно пришло больше. Какой подарок россияне оставили Куку на этот раз? — иронизируют уже на западе.

— Очередная поездка Donald Cook на Черное море. Экипаж выучил русский? — вопрошают в Канаде.

