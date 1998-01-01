«Неугомонный мазохист»: соцсети веселит прибытие Donald Cook в Черное море

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Несколько часов назад корабль, прославившийся рядом комичный инцидентов с участием русских истребителей, вошел в акваторию через пролив Босфор.

Фото, видео: Twitter @usnavy, Youtube @ Ben Kendim

Прибытие в субботу, 19 января, в акваторию Черного моря американского эсминца ВМС США Donald Cook развеселило сети.

— «Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море». Команду заменили, памперсов загрузили полные трюмы — чего бы и не подразнить русских снова? — злорадствуют пользователи Twitter.

— Российские летчики гудели USS Donald Cook, выключая свои радары, и теперь судно пришло больше. Какой подарок россияне оставили Куку на этот раз? — иронизируют уже на западе.

— Очередная поездка Donald Cook на Черное море. Экипаж выучил русский? — вопрошают в Канаде.

Один из юзеров предложил и вовсе переименовать военный корабль в «Неугомонный мазохист». А другой в свою очередь предполагает, что Donald Cook ищет приключений, а новый экипаж «находится в боеготовности наложить в штаны».

Twitter / @raresuccubus1

— «Американский эсминец направляется в Черное море». Команду заменили, памперсов загрузили полные трюмы — чего бы и не подразнить русских снова?

Ирония сети связана с двумя яркими инцидентами, которые произошли в 2014 и 2016 годах. 8 ноября 2014 года, когда Donald Cook находился в Черном море, рядом с ним пролетел истребитель Су-24, на борту которого не было ракет, а лишь система радиолокационной борьбы. В результате этого пролета корабль был полностью деморализован, а техника вышла из строя. Краснеть и объясняться на весь мир пришлось Госдепу. Во время учений с Польшей в Балтийском море в 2016 году еще несколько Су-24 и вертолет К-27 настолько близко пролетели над Donald Cook, что впавшие в панику американские военные написали в своих рапортах, что увольняются.

Как сообщал ранее Пятый канал, несущий на себе десятки ракет «Томагавк» американский эсминец ВМС США Donald Cook вошел вечером, 19 января, в акваторию Черного моря. В шестом флоте США заявили, что он прибыл обеспечивать безопасность и укреплять региональную стабильность. В свою очередь корабли Черноморского флота РФ, в частности сторожевой корабль «Пытливый» приступили к слежению за Donald Cook. А пользователи сети только еще начали разминаться в эрудиции.

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