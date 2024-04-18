Фальшивая война: кто на самом деле стоит за конфликтом Израиля и Ирана

Американский журналист Сеймур Херш вывел на чистую воду Пентагон.

Религиозное и военное руководство Ирана получило разрешение атаковать Израиль. Но кто дал добро на это? Оказалось, что атака была согласована с США. При этом Штаты помогли и еврейскому государству отразить ответную атаку. Об этом со ссылкой на источники рассказал американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте.

После разрешения Пентагона Иран нанес удар по Израилю с применением более 300 БПЛА и ракет. Большинство снарядов были сбиты силами ЦАХАЛ и союзниками.

Херш отметил, что ответственность за удары несут высокопоставленные офицеры и советники США. А вот команда Белого Дома не замешана в планировании операции. При этом Пентагон позволил поучаствовать президенту Штатов Джо Байдену в хитром плане. Лидер страны публично призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не реагировать на действия Ирана.

«Штабы планирования Пентагона попросили придумать военное решение политической проблемы. В противном случае Иран нападет, а Биби сделает „свое дело“ в ответ. Мы должны были вмешаться сейчас, а не позже. И поэтому мы подумали о том, где мы находимся и где мы хотим быть. И мы должны быть вовлечены сейчас, а не позже. Это означало, что мы должны были контролировать реакцию Ирана», — сказала один из источников Херша.

Публицист также заявил, что американцы обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке с высокопоставленным генералом в России. У него спросили, чего добивается Иран. Военный посчитал, что Тегеран хочет показать, что с ним надо считаться. Такой же разговор Штаты провели с высокопоставленным британским офицером.

В итоге у Пентагона появился план, в котором союзники США в Европе и на Ближнем Востоке работали вместе под главенством Штатов. При этом они получили одобрение и от Ирана. Стране позволили атаковать Израиль, понимая, что атака будет отражена.

Журналист заверил, что американские военные обсуждали план в закрытом режиме. Что происходит за дверями Пентагона — не знал даже Байден.

Выпущенные Ираном ракеты стали легкой мишенью для ВМС США, которым помогали истребители Иордании, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Израиля. Доступ к авиабазам позволял им дозаправляться и держать оборону в воздухе в течение многих часов.

Атака Ирана шла девять часов и всего лишь несколько беспилотников смогли пробраться через суровую авиаборону союзников Израиля. Единственной пострадавшей стала девочка-бедуинка. На дом ее семьи упал фрагмент иранской ракеты.

Херш заявил, что в целом операция Пентагона прошла успешно. Иран провел атаку по Израилю, а Запад стал призывать еврейское государство не отвечать на действия страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Израиль определился с ответным ударом по Ирану.