Фото: петербуржцы устроили фаер-акцию в честь прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге прошла необычная акция, посвященная прорыву блокады Ленинграда, состоявшейся 18 января 1944 года. Участники мероприятия почтили память участников прорыва огненным караулом.

Акция состоялась в Санкт-Петербурге вечером в субботу, 19 января. Участники памятного мероприятия собрались на площади Победы у памятника героическим защитникам города. Более 140 человек выстроились по краю площади и зажгли фаеры.

— Акция приурочена ко дню прорыва блокады Ленинграда. К ней имеют отношение петербуржцы, которые знают и помнят историю своего города, — комментируют участники акции.

Ранее Пятый канал публиковал кадры кинохроники, рассказывающие о том, как жители города праздновали прорыв блокады Ленинграда 76 лет назад.