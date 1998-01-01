Редкие кадры кинохроники: Как осажденный город отмечал прорыв блокады Ленинграда

18-е января — знаменательная дата в истории города на Неве, годовщина прорыва блокады. На Дворцовой площади Петербурга в честь этого события активисты проведут зрелищную акцию и в точности воссоздадут легендарную фотографию — танк КВ-1 под аркой Главного штаба.

В этот день в далеком 44-м жители блокадного Ленинграда уже точно знали — победа будет за нами. Раскаты «Январского грома» звучали все громче. Как осажденный город отмечал годовщину военной операции, которая предопределила победу советских войск в Ленинградской битве — редкие кадры фронтовой кинохроники.

— 18-е января — это одна из самых главных дат. Уже было понимание, что вот-вот блокада будет снята, — поясняет библиограф отдела газет Российской национальной библиотеки, Антон Решетов.

Первые полосы ленинградских газет в тот вторник, 18-января 44-го начинались с одинаковых заголовков — годовщина прорыва блокады. Солдаты вспоминали долгожданную встречу в рабочем поселке номер пять. По каждой заметке было ясно — наши войска громят немцев на всех направлениях.

— Мы мальчишки бегали по городу кричали «Ура!». Все целовались, все обнимали друг друга. Во-первых, выжили, — рассказывает Николай Ильин, житель блокадного Ленинграда.

В боевом листке за 18-е число значится: только за один день советские войска отбили у врага 40 населенных пунктов. Наступательная операция «Январский гром» гремела все громче.

— К вечеру 18 января рота автоматчиков, возглавляемая отважным капитаном Владимиром Масальским, захватила деревню на восточном склоне Вороньей горы. И тем самым способствовала соседней части в овладении большим лагерем, — рассказывает с кадров кинохроники командующий 63-й дивизии, Афанасий Щеглов.

Редкие кадры хроники — советские войска штурмуют Красное Село. Отбили Ропшу, Петергофско-Стрельнинская группировка противника разбросана. Тем временем все еще голодный и озлобленный Ленинград приходит в себя.

— Несмотря на блокаду, голод и холод работают заводы и фабрики. Рабочие перевыполняют план, — рапортует хроника тех лет.

— «Смена» 18-го января публикует статью о том, что закончились соревнования по конькам на звание абсолютного чемпиона Ленинграда 1944 года. Дистанция десять километров. Напряженная борьба между конькобежцами», — рассказывает Антон Решетов.

В противостоянии фигуристов спортивных обществ «Зенит» и Динамо победил зенитовец Петров.

А пока одним вручали медали за спортивные успехи, во Дворце пионеров в этот же вторник четыре тысячи ленинградских школьников получили другие награды — «За оборону Ленинграда». За то, что помогали на заводах, за то, что продолжали ходить в школу, за то, что просто выжили.

— Сидели в одежде, писали на газетах, бумажек не было. Если у кого-то была тетрадочка — то это вообще. Ручек не было, были чернильницы-наливайки», — вспоминает житель блокадного Ленинграда Николай Ильин.

Писали на листках «Смены» и «Ленправды», на страницах газеты Кировского завода «За трудовую доблесть», где 18 января появилось меню столовой предприятия. Составлено на пять дней вперед, калорийность блюд — 99% от необходимой нормы. Маленькие заметки четко давали понять: блокадному метроному недолго осталось отсчитывать дни заточения. До полного снятия блокады оставалось восемь дней.

Ранее Пятый канал рассказывал о трамваях, которые работали в блокадном Ленинграде несмотря ни на что.