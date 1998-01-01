Дамы в отчаянии: Бред Питт нашел новую любовь

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Сердце секс-символа американского кинематографа снова оказалось занято.

Фото: twitter @pit80150798

Надежды миллионов женщин по всему миру рухнули: Бред Питт снова несвободен! Стало известно, что актер завел новый роман. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Это первые официальные отношения Бреда после развода с Анжелиной Джоли в 2016 году. Избранницей актера стала актриса и фотомодель Шарлиз Терон. Как сообщает близкий к паре источник, роман начался совсем недавно — пара сошлась примерно в рождественские каникулы.

Впервые пара была замечена вместе в субботу, 19 января — Шарлиз и Бред вместе провели время на премьерном показе картины «Если бы Бил-стрит умела говорить». Бред Питт стал исполнительным продюсером проекта, а Шарлиз Терон появилась на показе как приглашенная звезда. Несмотря на то, что пришли на мероприятие влюбленные порознь, все время после официальной части вечера они провели у бара вместе.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российская теледива Ольга Бузова опубликовала интригующее фото со свидания с незнакомцем.

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