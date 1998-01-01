Фанаты вычислили тайного бойфренда Ольги Бузовой по фотографии руки

32-летняя телеведущая Ольга Бузова на днях в разделе Stories своей страницы в Instagram опубликовала фото с свидания с незнакомцем. На снимке видны только руки телеведущей и некого мужчины, держащие бокалы с шампанским. Подписчики Бузовой немедленно начали разгадывать этот «ребус».

Instagram @buzova86

Среди возможных вариантов, кому может принадлежать рука оказались Тимур Батрутдинов и Денис Лебедев. Но основная масса поклонников пришла к выводу, что на фото отображена рука экс-участника «Дома-2» Романа Гриценко, который ранее проявлял к Ольге Бузовой интерес.

— Рука мужская, молодая, красивая, как у Романа Гриценко , — предположили подписчики.

Телеведущая хранит молчание и ни коим образом не комментирует ситуацию.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова обнаружила поразительное сходство с американской поп-звездой Бритни Спирс. Они обе блондинки, выступают на сцене, столкнулись с проблемами в личной жизни и научились справляться с трудностями.