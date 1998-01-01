Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года

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Наилучшей картиной минувшего года стала «Зеленая книга» Питера Фаррели.

Фото: www.globallookpress.com

«Зеленая книга» Питера Фаррели завоевала звание «лучшего фильма 2018 года» по версии Гильдии продюсеров Америки (PGA). Кинолента американского режиссера рассказывает реальную историю путешествия по югу США. Героями биографической драмы становятся джазовый пианист и обычный водитель, между которыми завязывается дружба.

Кадр из х/ф «Зеленая книга» (2018 г.) / реж. П. Фаррелли

На награду были также номинированы музыкальная мелодрама Брэдли Купера «Звезда родилась», кинокомикс «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, комедия «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, хоррор «Тихое место» Джона Красински, драма «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона, «Власть» Адама Маккея и «Богемская рапсодия» Брайана Сингера.

Премия Гильдии продюсеров США является показательной в сфере борьбы за награду «Оскар». Чаще всего мнение PGA и членов Американской академии киноискусств совпадало насчет лучшего фильма года. Номинанты на «Оскар» станут известны 22 января.

Ранее Пятый канал называл пять главных претендентов на премию «Оскар».

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