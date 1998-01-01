Названы пять главных претендентов на «Оскар» в номинации «лучший фильм»

Главными претендентами на кинопремию «Оскар», которая будет вручаться 24 февраля, кинокритики называют музыкальную мелодраму «Звезда родилась» Брэдли Купера с Леди Гага в лавной роли, черно-белую картину мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» и биографическую драму «Зеленая книга» Питера Фаррели. Как сообщает ФАН со ссылкой на американский сайт прогнозов Gold Derby, шансы первых двух победить в номинации «лучший фильм» оценивают как 7:1.

Среди возможных претендентов на кинопремию называют также комедию «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и криминальную драму «Черный клановец» Спайка Ли.

Как ранее сообщал Пятый канал, 8 января члены Американской академии киноискусств приступили к интернет-голосованию, в ходе которого определятся имена лауреатов премии «Оскар-2019». Результаты станут известны 22 января. Церемония награждения пройдет 24 февраля.