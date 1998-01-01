Окружение Меган Маркл сообщает о ее глубокой депрессии

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Герцогиня Сассекская чувствует себя в изоляции из-за слухов о разладе с Кейт Миддлтон.

Фото: www.globallookpress.com

Ближайшее окружение герцогини Сассекской Меган Маркл рассказало, что девушка пребывает в глубокой депрессии на фоне слухов из-за охлаждения отношений со своей родственницей - герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Один из друзей рассказал британскому таблоиду The Sun, что ей все сложнее принимать «королевские правила игры».

Многочисленные помощники Маркл во дворце окрестили ее «Герцогиня Трудная» за привычку присылать свои просьбы в пять часов утра, из-за чего многие из них поувольнялись.

— Расстраивает ли ее это? Безусловно, — рассказал приятель. — В соцсетях «тролли» распространяют о ней действительно гнусные слухи и, разумеется, она видит заголовки газет. Это достало ее, и она была вынуждена закрыть свой аккаунт в Instagram перед Рождеством, чтобы защитить свое психическое здоровье. Она чувствует себя крайне изолированной и одинокой.

На этом фоне у Маркл развилась боязнь, что ее кто-то может «физически атаковать», и теперь она боится идти куда-либо одна, пишет The Mirror. А ведь до рождения их с принцем Гарри первенца осталось около трех месяцев. Издание делает вывод, что 37-летняя американка до сих пор не готова к своей роли в британской Королевской семье, так как не может выдержать такого психологического давления ни со стороны новых родственников, ни со стороны прессы.

По данным британских СМИ, разлад в британском королевском семействе начался еще в Рождество 2017 года. По слухам, конфликт произошел между Кейт и Меган, а их супруги встали на сторону своих жен. В декабре 2018 появилась информация, что герцогини не готовы примириться даже на время праздников, поэтому пары встретят очередное рождество порознь.

Как ранее сообщал Пятый канал, в начале января принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.

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