«Провокация»: Эксперт об идее эстонского журналиста атаковать ракетами Петербург

Предложение эстонского журналиста Вахура Кооритса направить ракеты на Петербург можно рассматривать как откровенную провокацию. Такое мнение высказал Пятому каналу политолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов.

— Мы хорошо знаем, что по своему географическому положению, по наличию природных ресурсов Эстония, грубо говоря, не является стратегически важной целью для России. Это —относительно небольшая территория, бедная природными ресурсами, — сказал Соколов.

Поэтому подобные «заявления» делаются исключительно в стиле антироссийской риторики, при чем Таллин «работает» как на Запад, так и на свое внутреннее общественное мнение.

Эксперт считает, что «Эстония так долго входила в состав Российской империи и так далее, что делить теперь население на русское и эстонское — это вещь достаточно условная», так как многие поколения переплетены между собой. А русофобские заявления вызваны, в том числе, предстоящими 3 марта парламентскими выборами в стране, заключил политолог.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что эстонский журналист Вахур Кооритс призвал руководство государства разместить на своей территории ракеты, которые при необходимости смогут поразить Санкт-Петербург.