«Провокация»: Эксперт об идее эстонского журналиста атаковать ракетами Петербург

, 12:47 Эксклюзивное интервью 27

Антироссийская риторика в Эстонии набирает обороты в преддверии парламентских выборов.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Предложение эстонского журналиста Вахура Кооритса направить ракеты на Петербург можно рассматривать как откровенную провокацию. Такое мнение высказал Пятому каналу политолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов.

— Мы хорошо знаем, что по своему географическому положению, по наличию природных ресурсов Эстония, грубо говоря, не является стратегически важной целью для России. Это —относительно небольшая территория, бедная природными ресурсами, — сказал Соколов.

Поэтому подобные «заявления» делаются исключительно в стиле антироссийской риторики, при чем Таллин «работает» как на Запад, так и на свое внутреннее общественное мнение.

Эксперт считает, что «Эстония так долго входила в состав Российской империи и так далее, что делить теперь население на русское и эстонское — это вещь достаточно условная», так как многие поколения переплетены между собой. А русофобские заявления вызваны, в том числе, предстоящими 3 марта парламентскими выборами в стране, заключил политолог.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что эстонский журналист Вахур Кооритс призвал руководство государства разместить на своей территории ракеты, которые при необходимости смогут поразить Санкт-Петербург.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

13:10
«Можно заработать на машину»: Раскрыта тайна гонораров фигуристов
13:00
Новинки 2019 года — самые ожидаемые автомобили на российском рынке. Часть 1
12:47
«Провокация»: Эксперт об идее эстонского журналиста атаковать ракетами Петербург
12:38
Генри Сехудо нокаутировал Ти-Джея Диллашоу и получил поздравления от Хабиба
12:32
Окружение Меган Маркл сообщает о ее глубокой депрессии
12:27
Бесчеловечный промысел: Мошенники наживаются на людях, шокированных взрывами газа
12:20
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
12:01
Кому выгодно появление «Северной Македонии» на карте Европы
11:57
Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года
11:39
Известный певец Марк Тишман попал в аварию во время отпуска в Таиланде
11:26
Громкие романы Ольги Бузовой: Почему самой известной женщине России не везет в любви
11:12
Старейший мужчина планеты умер в Японии
10:59
В Ливии погиб журналист, работавший для российского видеоагентства Ruptly
10:46
«Огромная любовь и ответственность»: Маликов переживает за воспитание сына
10:33
Не в стиле Порошенко: Зеленский пообещал отказаться от бизнеса в России
10:19
В Европарламенте спохватились из-за своей «трусливой беспринципности» в Сирии
10:04
Facebook запустит сервис для просмотра мемов
10:00
Харатьян о «Гардемаринах»: «Я не должен был играть эту роль!»
9:50
«Пак Мэн» в строю: Мэнни Пакьяо вернулся на ринг с победой
9:36
На Камчатке объявился новый Жрун, который не залег в зимнюю спячку

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Эстонский журналист предложил направить ракеты на Петербург

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама