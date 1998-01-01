«Зенит» намерен потратить 20 миллионов евро на аргентинца Маркоса Акунью

Петербургский «Зенит» близок к тому, чтобы приобрести аргентинского футболиста Маркоса Акунью, сообщает издание A Bola. По информации портала, сделка между «Зенитом» и нынешним коллективом Акуньи, португальским «Спортингом», близка к завершению.

Финансовые расклады следующие: «Зенит» готов заплатить за игрока 20 миллионов евро отступных и назначить тому зарплату 2,5 миллиона евро в год. Предположительно, контракт рассчитан на четыре года.

Маркос Акунья — 27-летний аргентинец, выступающий на позиции нападающего в «Спортинге» из Лиссабона. «Спортинг» — его первая европейская команда, до этого он играл лишь на родине. На международной арене Акунья отметился участием в Чемпионате мира по футболу в России в 2018 — Маркос сыграл в одном матче против Хорватии.

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