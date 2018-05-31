Путь к звездам: Первые космические полеты российским туристам обещают в 2020 году

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В компании «Космокурс» рассказали о перспективах внеземных путешествий.

Фото: globallookpress.com

В 2020 году россияне смогут отправиться в первый суборбитальный полет, сообщил «Российской газете» гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин.

Космических путешественников обещают доставить на высоту до 200 километров на 15 минут, четыре из которых турист проведет в невесомости. Цена российского билета оценивается в 200 — 300 тысяч долларов, как и в США.

Суборбитальные космические аппараты при скорости от тысячи метров в секунду будут выводить пассажиров за пределы атмосферы и возвращать на Землю через несколько минут после выключения двигателей. Схема полета опубликована на сайте «Космокурса».

Туристические выходы на околоземную орбиту запланированы на 2025 год. Орбитальные полеты сильно отличаются от суборбитальных по скорости. Чтобы оставаться на орбите аппарат должен будет развить скорость почти в восемь тысяч метров в секунду.

По мнению Павла Пушкина, российский космический туроператор сможет окупиться за десять лет, если ежегодно будет продавать по 700 билетов.

Ранее Пятый канал публиковал презентацию космического отеля «Станция Аврора».

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