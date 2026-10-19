Мужчина бесследно пропал в горах Алтая, где особо опасны медведи

В селе Чемал Республики Алтай ищут 39-летнего местного жителя, Игоря Большакова. Он отправился в лес на охоту на своем УАЗе и, по словам жены Алены Большаковой, собирался вернуться вечером того же дня. С тех пор мужчина не выходит на связь, его местонахождение остается неизвестным. Об этом МЧС Республики Алтай написал в канале в мессенджере МАКС.

Корреспондент 5-tv.ru узнал у супруги пропавшего обстоятельства произошедшего.

«У него там пасека, получается. Он утром встал, в шесть утра, и уехал. Он туда ездит, бывает, ночевать остается там. Мы знаем, что он там. Перед тем, как он уехал, у него был выходной, а на следующий день он уже должен был на смену идти, он в МЧС работает», — рассказала женщина.

Когда супруг не вышел на связь, женщина не сильно беспокоилась, — она подумала, что Игорь остался в домике на пасеке, вернется к утру и пойдет на работу.

«Потом, получается, он вечером на связь не вышел, я ему звонила, звонила всю ночь, он не на связи. Я думаю, ну, приедет значит к смене, к восьми часам. Приедет, переоденется, и пойдет на смену. Его нету, восемь часов. Мы своих родственников здесь отправили в девять утра. Они его получается (поехали искать — прим. ред.) На пасеке его не было, где у него домик есть», — добавила она.

Поиски близких не дали дали результатов. УАЗ пропавшего нашли в урочище «Ак-Кая».

«Проехали дальше. Дальше нашли его автомобиль. Ружье он с собой взял», - рассказала Алена.

В автомобиле пропавшего нашли его телефон и личные вещи.

Женщина предположила, что могло произойти с ее мужем.

«Такая версия, что он мог заблудиться. Он там ни разу не был, в первый раз он пошел туда один», — объяснила она.

К поискам подключились спасатели пятой пожарно-спасательной части села Чемал, полицейские и добровольцы. Сейчас в поисковых работах задействованы 35 человек и девять единиц техники.

Напомним, что в Республике Алтай медведи достаточно часто выходят к людям. Ранее 5-tv.ru писал про громкую трагедию, которая произошла недалеко от села Артыбаш. Жительница Новосибирской области приехала на отдых с женихом и остановилась в палатке на турбазе. Накануне молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Около часа ночи к месту стоянки пришел хищник, утащил девушку и скрылся в лесу. Жених старался отогнать медведя и призывал на помощь. Однако девушку не удалось.

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