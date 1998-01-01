В Кремле раскритиковали заявление Абэ о Курильских островах

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о прогрессе в переговорах с японской стороной после высказывания премьер-министра Японии о судьбе жителей спорных территорий.

Фото: www.globallookpress.com

Глава правительства Японии Синдзо Абэ осложнил переговоры по островам Южно-Курильской гряды в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, помехой в переговорах могут стать последние высказывания японского премьера о грядущем переходе островов под японскую юрисдикцию.

Ранее Абэ заявил, что территориальный спор будет решен с учетом мнения жителей островов Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир. В СМИ также появилась информация, что проживающие здесь россияне получат японские паспорта.

Как ранее сообщал Пятый канал, Япония возмутилась действиями российских пограничников у берегов Курил.

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