В Кремле раскритиковали заявление Абэ о Курильских островах

Глава правительства Японии Синдзо Абэ осложнил переговоры по островам Южно-Курильской гряды в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, помехой в переговорах могут стать последние высказывания японского премьера о грядущем переходе островов под японскую юрисдикцию.

Ранее Абэ заявил, что территориальный спор будет решен с учетом мнения жителей островов Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир. В СМИ также появилась информация, что проживающие здесь россияне получат японские паспорта.

Как ранее сообщал Пятый канал, Япония возмутилась действиями российских пограничников у берегов Курил.