Япония возмутилась действиями российских пограничников у Курил

Министерство иностранных дел Японии выразило ноту протеста России после того, как пограничники задержали два японских рыболовецких судна у острова Кунашир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным МИД Японии, 7 января сотрудники российской погранслужбы устроили безосновательную проверку рыбаков, заявив при этом о нарушении порядка рыболовного промысла, которое карается штрафом.

— Мы считаем действия России неприемлемыми, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что оба судна соблюдали двустороннее Соглашение по рыболовству у южных Курил от 1998 года. Ответа от Москвы пока не последовало.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ запланировали на 22 января переговоры по мирному договору между странами. В Кремле утверждают, что интересы жителей Курильских островов в результате решения данного вопроса не пострадают.