Первое лунное затмение в 2019 году состоится в понедельник, 21 января. Его максимальная фаза придется на 5.12 по Гринвичу (8.12 по московскому времени). Так как затмение пришлось на зимний период времени, когда атмосфера нашей планеты лучше всего пропускает лучи красно-оранжевого спектра, именно эти световые волны проецируются на поверхность естественного спутника Земли при затмении, поэтому Луна становится красной или «кровавой».

Помимо Соединенного Королевства, «кровавую» Луну можно будет увидеть на северо-восточной территории России, в северо-западной части Франции, Испании и Португалии, а также в странах Западной Африки, почти на всей территории Северной и Южной Америки и в восточной области Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Ранее Пятый канал сообщал, что 21 января люди во всем мире смогут наблюдать достаточно редкое космическое явление, состоящее из трех одновременных событий — Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка.