Британцы обсуждают «фальшивую беременность» Меган Маркл

, 5:28 Фото 295

Пользователи соцсетей обратили внимание, что размеры живота супруги принца Гарри загадочным образом изменяются в течение дня.

Фото: Instagram @hrhofsussex

Пользователи соцсетей, пристально следящие за беременностью герцогини Сассекской, заподозрили ее в обмане. Они обратили внимание, что на фотографиях, сделанных иногда в один и тот же день, живот Меган Маркл имеет совершенно разные размеры — иногда он просто огромный, а иногда его совсем не видно. Некоторым кажется, что живот герцогини имеет ненормально квадратную форму, пишет IBTimes.

twitter @ HMQueenDani
twitter @ catcher63

Несоответствия находят и в предполагаемых датах родов. На днях Меган Маркл сначала заявила, что на шестом месяце, а потом — что ребенок должен родиться в конце апреля. Припомнили слухи, что перед свадьбой американка якобы признавалась друзьям, что не уверена, сможет ли забеременеть. Масла в огонь подливает тот факт, что Меган не хочет рожать в лондонской больнице Святой Марии, где появляются на свет все дети королевской семьи. Сообщалось, что она является сторонницей домашних родов и собирается рожать в бассейне. Все это наводит наблюдателей на мысль, что и живот, и беременность 37-летней Маркл фальшивая.

Mad World News со ссылкой на свои источники во дворце пишет, что и Елизавета II была огорчена слухами, что Меган устраивает трюк с беременностью, и «это будет последней каплей для новой герцогини», если окажется правдой.

— Сплетня из дворца: Меган использует суррогатную мать и уговаривает Гарри держать это в секрете. Другие говорят, что она сделала ЭКО. Никто не знает, во что верить, — приводит издание слова своего источника.

Автор статьи отмечает, что в бесплодии нет ничего стыдного, а люди не любят, когда их обманывают. Если Меган и Гарри решили использовать суррогатную мать, они просто должны быть честны. Если герцогиня Сассекская будет уличена в махинациях с беременностью, королева позаботится о том, чтобы она стала бы персоной нон-грата.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Меган Маркл пребывает в глубокой депрессии из-за слухов о разладе с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

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