Кассовые сборы фильма «T-34» перевалили за два миллиарда рублей

За первые три недели проката российский фильм «Т-34», рассказывающий о побеге советских танкистов из немецкого плена во время Второй мировой, собрал в кинотеатрах России и СНГ более двух миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Только за минувшие выходные картина Алексей Сидорова собрала 177 миллионов рублей, и заняла второе место в российском прокате. На первом оказалось продолжение «Неуязвимого» — фантастический триллер «Стекло» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлом Джексоном в главных ролях, он собрал почти 349 миллионов рублей в первый уик-энд. На третьем месте — комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с кассовым сбором чуть больше 46 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Баста и Пелагея вместе записывали песню «Под палящим огнем» для военного боевика «Т-34».