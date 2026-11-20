На пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, помимо международной повестки и ситуации вокруг Украины, речь зашла и о гуманитарных проектах. Эту тему поднял корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Журналист спросил президента России Владимира Путина о ключевых направлениях российско-китайского сотрудничества. Он отметил рост товарооборота, совместные образовательные проекты и развитие кинопроизводства, в том числе выход трейлера российско-китайского детектива «Черный шелк» — продолжения фильма «Красный шелк».

«Прежде всего, и мы все время говорим — и я, и председатель Си Цзиньпин — о том, что российско-китайские отношения, или в таких случаях говорят российско-китайская связка, — один из краеугольных камней в сегодняшней системе международной безопасности. Это важный фактор сдерживания и важный фактор равновесия в мире. Это не пустые слова, так и есть, и это одно из ключевых направлений нашего взаимодействия», — сказал Путин.

Еще одним важным направлением президент назвал экономические связи. В прошлом году товарооборот двух стран достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

«В этом году будет новый рекорд. Я думаю, что мы подойдем к отметке в 280 миллиардов долларов. Ну и наконец, в области культуры, искусства вы упомянули про „Красный шелк“, и сейчас вот „Черный шелк“ выходит. Но и наши ведущие коллективы концертные, и наши музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. А чего стоят встречные годы образования, культуры и так далее, и так далее. Это очень сильно сближает людей, повышает уровень доверия между государствами», — заявил Владимир Путин.

Российско-китайский детектив «Черный шелк» выйдет в широкий прокат весной 2027 года.

Действие новой картины развернется в Шанхае 1930-х годов, где герои окажутся втянуты в борьбу за загадочный груз, интересующий агентов разных государств.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером выступил Андрей Волгин. Производством занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, а прокатом — «НМГ Кинопрокат».

Для съемок создатели возвели семь масштабных декораций, включая полноразмерные копии японского пассажирского лайнера 1930-х годов и дирижабля Graf Zeppelin.

Первая часть, «Красный шелк», вышла в 2025 году. В российском прокате картина собрала 688 миллионов рублей, а в Китае — 1,8 миллиона долларов. Права на показ фильма продали в 48 стран.

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