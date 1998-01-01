Международный день объятий: Кто придумал праздник и как его отмечать

Международный день объятий — праздник, который отмечается 21 января. В этот день принято как можно чаще обнимать близких, друзей, коллег и даже случайных прохожих. Об этом сообщает журнал Psychology Today.

В день объятий традиционно устраивают грандиозные флеш-мобы с участием тысяч человек. Для некоторых это повод, чтобы обновить рекорды Гиннеса. Так один американец обнял 7777 человек, а пара из Великобритании без устали обнималась 24 часа и 44 минуты.

Врачи отмечают, что регулярные «обнимашки» не только улучшают настроение человека, но и положительно влияют на его здоровье. Это приятное упражнение нормализует кровяное давление, повышает иммунитет, снимает стресс и повышает уровень гемоглобина. Полезные свойства проявляются только при длительности объятий более 20 секунд.

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