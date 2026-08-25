На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Сентябрь принесет каждому знаку свои возможности и вызовы в любовной сфере. Одних ждет гармония и легкость, других — испытания и глубинная перестройка отношений. В любом случае месяц потребует внимания к партнеру и готовности искать компромиссы. Первая половина сентября для большинства знаков будет более благоприятной, а во второй придется проявить терпение и осознанность.

Астролог Виктория Лим эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как выжить в любовных качелях сентября и не разбить себе сердце.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на сентябрь 2026 года для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Сентябрь готовит интересные тенденции на любовном фронте. Венера, планета любви и отношений, продолжит свое движение по родному знаку Весов до 9 сентября.

«Это прекрасное время для того, чтобы наконец-то наслаждаться гармонией ваших отношений, время для налаживания коммуникаций в паре, поиска совместных интересов и компромиссов. Знак Весов очень этому способствует», — отметила астролог.

Уже с 9 сентября Венера переходит в знак Скорпиона. И сразу же образует напряженнейший аспект с планетой Плутон. А Плутон, как известно, тот еще трансформатор и кризис-менеджер.

«С 10 сентября и до конца месяца в отношениях будут происходить глубочайшие трансформации, испытания и проверка на прочность. Примечательно, что весь месяц Венера практически не делает аспектов ни с какими другими планетами. Поэтому весьма вероятно, что нас будут сопровождать сцены ревности, манипуляции, провокации и проработки с партнером», — резюмирует Виктория Лим.

Из-за этого астролог настоятельно рекомендует наслаждаться первой декадой сентября, а дальше быть готовыми к тому, что отношения потребуют большей осознанности.

Овен — любовный гороскоп на сентябрь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Овнов тема партнерства и любви будет очень актуальна в первой декаде сентября.

Они будут активно вовлекаться в отношения и пытаться найти компромиссы. И, поскольку Венера довольно-таки гармонична в первой декаде, Овнам не стоит упускать шансы наладить существующие отношения либо активно заняться поисками своей второй половинки.

Эта положительная тенденция началась в конце августа и закончится 9 сентября, так что представителям огненного знака не стоит терять время.

Телец — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов первая декада сентября весьма нейтральная, без резких изменений.

А вот с 10 сентября у представителей земного знака настанет время испытаний в отношениях — их будет сильно волновать эта сфера. Учитывая напряженную Плутоном Венеру, находящуюся прямо напротив этого знака, в их отношениях могут начаться резкие пертурбации, трансформации, в буквальном смысле кризис.

Но терпение и выдержка — сильные стороны Тельцов, поэтому им стоит попытаться найти компромисс и не разрушать то, что уже было построено.

Близнецы — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов весьма благоприятный, гармоничный, удачный период продлится всю первую декаду сентября.

Общение, дипломатия, гармония и открытость будут сопровождать их отношения и поддержаны небом. Поэтому представителям воздушного знака важно не терять свои шансы. Ведь уже с 10 сентября Венера перейдет в созвездие Скорпиона, и удача уже не будет так благосклонна к ним.

Придется учитывать общую довольно-таки напряженную атмосферу месяца.

Рак — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Раков первая декада сентября окажется относительно гармоничной, возможна небольшая притирка.

Переход Венеры в Скорпиона будет положительной комбинацией для представителей водного знака, но, учитывая заряженность и экспрессивность планеты любви, Ракам тоже стоит учитывать данную тенденцию, чтобы не расстраиваться, не разочаровываться и не обижаться.

Так как Раки чувствительные от природы, им стоит быть чуть бережнее к себе и к партнеру.

Лев — любовный гороскоп на июнь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Львов первая декада весьма благоприятна.

Им будет везти чуть больше, чем остальным, в плане отношений. Это время для налаживания связей, дружбы и проявления на любовном фронте.

Потому что уже с 10 сентября Львам может быть несколько неудобно в сфере отношений. Конфликты, недовольства и разбирательства будут поджидать их на любовном фронте.

Дева — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Девы после напряженных летних месяцев, особенно июля, наконец-то могут выдохнуть, особенно в первой декаде сентября.

В теме отношений у Дев будет штиль. И с 10 сентября Венера вместе с Плутоном подстегнет их, заставит пересмотреть свои взгляды в отношениях и честно разговаривать с партнером. Но в целом это довольно гармоничная связь, стоит только учитывать общее настроение на небе.

Поскольку Девы — земные и практичные, у них получится вывести кризис в конструктивное русло, даже если будут недопонимания.

Весы — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов — звездное время в любовных отношениях до 10 сентября.

Венера будет супергармоничной, без аспектов, легко идти по знаку Весов, так что его представителям нужно приложить максимум усилий, чтобы все наладить на любовном фронте.

В плане отношений это реально их удачное время, поэтому Весам нельзя прозябать, нужно ловить шансы. И в буквальном смысле выстраивать свои отношения, а одиночкам — отправляться на поиски любимого человека.

Скорпион — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионы могут отдохнуть и зарядиться силами перед тем, как Венера перейдет в их знак.

То есть до 10 сентября можно расслабиться и копить терпение. Потому что после оно Скорпионам очень понадобится, так как Венера сразу входит в состояние боевой и трансформирующей энергии в их знаке вместе с Плутоном. И Скорпионам будет весьма непросто проживать этот активный период.

С 10 по 30 сентября их отношения пройдут через испытания, тряску и глубокие трансформации. Но если представители водного знака зодиака с достоинством пройдут этот период, их союз станет еще более глубоким, а притяжение в нем усилится в разы.

Стрелец — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Стрельцам стоит не упускать шансов на положительное развитие их отношений в первой декаде сентября.

Стоит прилагать усилия для укрепления союза либо начать знакомиться, потому что с 10 сентября Венера переходит в напряженный аспект, и любовные шансы для представителей огненного знака зодиака сходят на нет.

Так что Стрельцам важно уделить больше внимания этой сфере в первой декаде сентября.

Козерог — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Козероги могут быть уверены в своих отношениях, несмотря на некоторые конфликты и недопонимания в первой декаде сентября.

В остальные две декады представителям земного знака тоже может везти чуть больше, и отношения будут складываться легче. Но, учитывая общий напряженный тренд, Козерогам стоит проявлять свою выдержку и не поддаваться на провокации, если таковые будут.

В целом период с 10 сентября будет удачным для изменений и налаживания отношений.

Водолей — любовный гороскоп на сентябрь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеев ждет суперпозитивный период в первой декаде сентября.

Им будет сопутствовать удача, легкость в налаживании контакта с партнером, общительность и открытость. А если Водолеи одиноки, то им повезет завести новые знакомства.

Представителям воздушного знака действительно стоит по максимуму выложиться в тему отношений в первой декаде, потому что с 10 сентября Венера, перейдя в Скорпиона, окажется в напряженном аспекте со знаком Водолея. Учитывая, насколько Венера с Плутоном будут привносить трансформации в любовную сферу, нужно быть готовыми к этому.

Рыбы — любовный гороскоп на июнь 2026



Гороскоп на любовь для знаков зодиака на сентябрь 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Рыб первая декада сентября пройдет относительно спокойно, без особой событийности.

Но со второй декады начнется активность и изменения в плане отношений. Представителям водного знака зодиака может сопутствовать удача в любовном плане.

При этом Рыбам, как романтичным, тонким и чувствительным натурам, стоит быть аккуратнее и бережнее как по отношению к себе в отношениях, так и по отношению к партнеру, потому что Венера с 10 сентября все-таки будет в очень напряженном аспекте.

И не стоит принимать слишком близко к сердцу, если вдруг что-то пойдет не так. Но в целом это хороший период для поиска партнера, для построения и налаживания отношений с оговоркой на общий напряженный тренд периода.