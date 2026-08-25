Кешбэк от Вселенной: финансовый гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

В сентябре 2026 года завершается большой парад планет, который запускает уникальный астрологический цикл.

Он даст шанс перезагрузить денежный поток и получить «кешбэк» от Вселенной: те, кто осознанно подойдет к процессу и вспомнит о своих истинных желаниях, смогут заложить фундамент долгосрочного финансового благополучия.

Но есть и знаки зодиака, которым одного этого знания будет недостаточно. Кому в сентябре придется считать копейки, а кого Вселенная озолотит щедрыми подарками, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Ключевое астрологическое событие месяца произойдет 22 сентября — в день осеннего равноденствия. Эта дата станет точкой баланса и подведения итогов, когда многие кармические процессы завершатся и откроются новые возможности.

«Сентябрь станет долгожданным месяцем отдыха после большого парада планет, после точки перехода в колесе года, время, когда мы наконец-таки сможем расслабиться и почувствовать истинную поддержку Вселенной», — рассказал астролог.

Она оценит честность и готовность действовать, даже если шаги будут небольшими. Особый акцент в этом месяце — на переходе от мыслей к реальным действиям.

Особый энергетический цикл начинается уже с первых чисел сентября. Этот период продлится до дня осеннего равноденствия.

Овен — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Овнов наступает очень ответственный и значимый период: ретроградный Нептун вместе с высшей планетой Сатурн находится в их знаке.

«Тот самый день, когда вы придумали эту идею и хотели воплотить ее в жизнь, но почему-то отказались и пошли другой дорогой. Все это привело вас к точке нестабильности и потере денег. Настало время получить кешбэк от Вселенной», — добавил Харрис.

На пути к воплощению желаемого Вселенная обязательно поддержит Овнов.

Телец — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Тельцов звезды будут проверять на прочность. Возможно включение самоедства и других психологических проблем, несвойственных для этого земного знака. Представители знака привыкли делать деньги и совсем забыли о душе.

«В этом сентябре очень важно будет включить эмпатию и расширенный психологический кругозор. Старайтесь воспринимать на уровне энергии все, что будет происходить вокруг вас. Чувствуйте, где ваше место, а где нет», — советует астролог.

Стоит избавиться от всего, что забирает энергию. Это поможет приумножить доходы.

Близнецы — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецы становятся невольными участниками космической лотереи, которой управляет ретроградный Уран. Нельзя знать, что произойдет, но сфера денег очень круто и капитально изменится.

«Внезапные предложения либо какие-то мысли в вашей голове, которые будут направлены на зарабатывание денег, обязательно должны быть приняты на свой собственный счет и подвергнуты критическому анализу. Может быть, среди них будет тот самый гениальный стартап, который позволит вам завершить скучную работу в офисе и стать счастливчиком, зарабатывающим любимым делом», — заключил Харрис.

Рак — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Марс завершает свой транзит по знаку Рака, поэтому только до 22 сентября есть шанс воплотить в жизнь самые смелые начинания. Планета буквально зажигает факел судьбы.

«Марс говорит: „А то ли это, чего ты хотел на самом деле? Хватит размышлять, давай действовать“. Ракам свойственна некая стагнация, но сентябрь — не тот месяц. До 22-го числа нужно сделать смелый шаг навстречу своей судьбе», — уверен Харрис.

Стоит попробовать что-то новое и до сих пор непознанное. Возможно, именно там и кроется кратное увеличение доходов.

Лев — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Властители Кармы приготовили подарок для Львов. Юпитер — планета, отвечающая за социальные почести, статус, продвижение вперед, красивую жизнь — находится в этом знаке вместе с восходящей Кармой.

«Каждый из Львов будет получать подарок судьбы. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то купит новый смартфон, либо же ему его подарят. А кто-то сможет приобрести недвижимость и внезапно получит приглашение на серьезную должность с щедрым жалованием. Судьба на вашей стороне», — отмечает астролог.

Но есть одно правило: Львам надо обязательно заниматься благотворительностью. Если представители знака зодиака великодушно отдадут последнее ближнему — а это они умеют лучше всех — уже к середине сентября жизнь начнет меняться, а к 22-му числу к ним придут подарки от звезд.

Дева — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Девы сидели взаперти все лето, испытывали дефицит финансов и проблемы в карьере, но сидели не просто так. Представители знака должны были дождаться своего торжества и звездного часа.

«Солнце освещает ваш знак. Пришло время выходить на сцену. Те самые планы, которые вы долго разрабатывали, должны начать осуществляться прямо сейчас. Даже если кажется, что сил недостаточно, обязательно начинайте действовать», — советует Харрис.

Солнце поможет, представители знака не останутся незамеченными. Это откроет путь к новым доходам и новым ступеням финансового благополучия.

Весы — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Непростое, но в то же время интересное положение Меркурия в знаке Весов будто бы намекает на то, что стоит добавить побольше науки и знаний в деятельность.

«Начните обучаться либо вовсе поступите в вуз. Монетизация и укрепление вашего дохода идет через получение научных знаний и научно обоснованной платформы во всем, что вы делаете. Если этого не сделать, Меркурий может сыграть злую шутку и выставит вас дураком среди других людей», — предупредил Харрис.

Скорпион — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Венера и Луна пребывают в знаке Скорпиона, а это значит, уровень магнетизма достигнет пика. Другие люди будут смотреть на представителей знака и попросту влюбляться.

«Это можно монетизировать, но монетизировать осторожно, с соблюдением этических границ. Также успешной станет любая деятельность, направленная на улучшение здоровья, внешности людей, их психологического комфорта, сферы роскоши, гостеприимства, ресторанного бизнеса и так далее», — перечисляет астролог.

Эта магическая привлекательность будет работать весь сентябрь.

Стрелец — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Негативный кармический сценарий в жизни Стрельцов подходит к концу. Лилит покидает этот знак и выходит дальше на границу Козерога. Это означает, что никаких подвохов не предвидится, все будет достаточно спокойно.

«Если прямо сейчас вы не обладаете тем, чем хотите, а небольшое количество проблем в вашей жизни забирают последние деньги, это совсем скоро уйдет, но уйдет оно после сентября. А к 22-му, ко Дню осеннего равноденствия, все балансы будут выровнены», — пообещал астролог.

Если удастся выстоять и не потерять свое лицо, то последует вознаграждение длительным периодом стабильности и процветания.

Козерог — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В жизни Козерога все примерно так же, как в фильмах про Джеймса Бонда. Внезапно представителям знака зодиака могут сделать очень интересное предложение — допустим, не желают ли они побыть серым кардиналом и повлиять на судьбы большого количества людей?

«Эта внезапная лотерея, щедрость Вселенной таит в себе опасность. Нельзя переходить на сторону зла, лучше использовать свой интеллект и умения, чтобы наработать профессионализм и показать свои лучшие качества, но без моральных перекосов», — предупреждает Харрис.

Звездный час начинается 9 сентября.

Водолей — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеям не рекомендуется вести переговоры с бизнес-партнерами, а также вступать в различные сомнительные варианты сотрудничества. Плутон в нехорошем градусе движения вместе с кармическим узлом в этом знаке может сыграть злую шутку.

«Плутон — планета достаточно темная. Будьте осторожны, полагайтесь на здравый расчет и заранее проверяйте всех людей на вашем пути, прежде чем переводить деньги или даже зарабатывать их в тандеме с кем-либо», — советует эксперт.

Но если заработок строится исключительно благодаря собственной силе — это отличное время для роста собственного бизнеса.

Рыбы — гороскоп финансов на сентябрь 2026

Гороскоп на деньги и финансы на сентябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В сентябре психика Рыб стабилизируется, а деньги начнут прибывать и приумножаться. И все это благодаря завершившемуся параду планет, который закрывает кармические двери, финализировавшиеся в этом знаке.

«Вы больше, чем другие, отдавали последнее время, и звезды попросту брали с вас больше, чем с других, потому что именно ваш знак представляет собой вершину духовной эволюции, которая расплачивается за всех остальных. Настало время получить дивиденды от Вселенной», — подчеркнул эксперт.

Начнут они приходить после 7 сентября. Главное — не забывать оставлять свое сердце открытым и не становиться черствыми и злыми. Вселенная это очень сильно чувствует.