«С днем рождения, волшебник!» — Брухунова мило поздравила Петросяна

|
Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

В сети появились семейные фото с празднования.

Брухунова мило поздравила с днем рождения Петросяна

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Брухунова мило поздравила с днем рождения Евгения Петросяна

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась трогательным поздравлением артиста с 81-м днем рождения. Женщина опубликовала в социальных сетях семейный снимок.

На архивном кадре звездная семья в полном составе, с шестилетним Ваганом и трехлетней Матильдой, позирует на крыльце загородного дома. Образы семьи выдержаны в стиле кантри. Праздничный образ именинника дополняет модный аксессуар — панама.

«У нас праздник! С днем рождения, волшебник!» — подписала публикацию Татьяна Брухунова.

Стоит отметить, что на снимке отчетливо видно, как Евгений Ваганович с молодой женой и детьми действительно расцвел и помолодел, и дело не в модном образе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко семь раз за год отметил день рождения сына. Жена музыканта поделилась концепцией организации каждого праздника и объяснила, откуда взялась идея необычного торта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
«Проверяют всех прилетающих»: врач рассказала о защите России от Эболы
16:46
Прощание с бас-гитаристом «Поющих гитар» Броневицким пройдет 18 сентября
16:45
Спасибо за теплый прием: номер Меган Маркл утек из школьной группы в мессенджере
16:37
Крупный пожар на строительном рынке в Одинцово: что известно к этому часу
16:34
Может ли уходовая косметика предотвратить появление морщин? Мнение дерматологов
16:25
Без нижнего белья? Чумаков попросил не обсуждать его достоинство из-за жены

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Суд проверит законность брака покойного солиста «Иванушек» Яковлева
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен