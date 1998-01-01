Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины

Политическая партия «Слуга народа» приняла решение о выдвижении шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Также отмечается, что съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии и на подачу соответствующих документов в Центральную избирательную комиссию.

Партия «Слуга народа» получила свое название в честь комедийного сериала, в котором Зеленский исполнял роль учителя истории, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы президента.

Ранее Пятый канал сообщал, что шоумен объявил о своем участии в предстоящих выборах лидера Незалежной в начале января и с тех пор постоянно входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с председателем партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и действующим главой государства Петром Порошенко.