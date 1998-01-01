«Ничего удивительного»: эксперт о новых антироссийских санкциях ЕС

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал введение очередных санкций против РФ, связанных с новым режимом по химоружию. По мнению Блохина, ничего неожиданного во введенных ограничительных мерах нет — все они закономерно следуют из событий, разворачивавшихся на мировой политической арене в течение последнего времени.

— Все к этому постепенно подходило. «Дело Скрипалей» служило лишь поводом для усиления и расширения экономического и военно-политического давления на Россию. По сути, Великобритания заложила основы для легитимизации новой холодной войны, нового крестового похода против России. И по сути сегодняшние санкции являются таким понятным итогом всего этого развертывающегося сериала под названием «дело Скрипалей», — убежден эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Совет Евросоюза ввел первые санкции в рамках новых положений по химоружию. Попали под них девять физических и одно юридическое лицо из Российской Федерации.