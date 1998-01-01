Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию

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Ограничительные меры приняты в связи с введением нового режима по химоружию.

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Тема:
Отравление Скрипаля 563

Введены первые санкции Совета Евросоюза в рамках нового режима по химическому оружию. В «черный список» попали девять человек и одна организация.

Как сообщает РИА Новости, санкционные меры коснулись в том числе главы ГРУ и его заместителя. Их ЕС внес в список в связи с покушением на жизни двух человек в Солсбери — европейская сторона инцидента до сих пор считает Москву причастной к «делу Скрипалей». Россия отвергла все обвинения, указав на отсутствие доказательств.

Также стало известно, что пополнился и антисирийский «черный список» — Совет ЕС внес в него еще 11 физических и пять юридических лиц.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Евросоюзе согласовали новые санкции против Петрова и Боширова.

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