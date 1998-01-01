Увеличилось число жертв пожара на кораблях в Керченском проливе

В Керченском проливе продолжают гореть два судна. Число погибших в огне моряков увеличилось до десяти человек.

На помощь экипажам пылающих судов направлены спасательные корабли. На месте уже работают «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Администрация города Керчь также выслала плавсредство — к месту пожара направлен корабль «Смольный».

— Это судно серьезное, предназначено, в том числе и для проведения спасопераций, оно принадлежит одной из керченских частных компаний, — объяснил заместитель главы города Дилявер Мельгазиев.

Совместными усилиями удалось спасти 14 человек — по количеству это равняется числу членов экипажа одного из горящих танкеров. На втором судне было 17 человек. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее Пятый канал публиковал предварительную информацию об обстоятельствах возгорания танкеров в Керченском проливе.