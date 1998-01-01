Константин Богомолов подрался в московском кафе

Режиссер Константин Богомолов получил травму носа — вечером в понедельник, 21 января, в центре Москвы в заведении «Кофемания» представитель отечественной киноиндустрии повздорил с другим посетителем заведения. По неподтвержденным пока сведениям, это был актер Максим Виторган.

Известно, что Богомолов отказался от госпитализации, не стали вызывать и полицию. Причины драки, прочие участники, и серьезность травм Константина выясняются. На данный момент официальных заявлений не последовало.

Константин Богомолов — российский театральный режиссер, его постановки шли в МХТ имени Чехова, Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, в театре-студии Олега Табакова и на прочих площадках в России и за рубежом.

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