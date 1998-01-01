В Воздушно-десантных войсках стартовал отбор на конкурс «Десантный взвод», входящий в программу Армейских игр-2019. Из почти 200 взводов ВДВ по всей стране будут отобраны лучшие — на конкурсе проверяется сила, выносливость, боевая выучка и слаженность подразделения. Как сообщает Минобороны, первыми себя показали десантники из гвардейского 331 Костромского парашютно-десантного полка.

В ходе отбора десантники-гвардейцы отработали пятикилометровый марш-бросок, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов. Соревновались и экипажи боевых машин — они на скорость преодолевали полосу препятствий и стреляли по мишеням. Программа «Десантного взвода» не могла обойтись без прыжков с парашютом.

Заместитель командира 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Виталий Терехин рассказывает, что старты готовят десантников к ситуации реального боя.

— Мы стараемся создать обстановку, которая приближена к боевой действительности, соответственно, не нарушая требований безопасности: сохранение здоровья и жизни военнослужащих является нашей приоритетной задачей, — объясняет полковник Терехин.

Отборочный этап «Десантного взвода» продлится до 20 февраля.

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