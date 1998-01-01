«Позорный провал»: депутат Рады о состоянии экономики Украины

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Действующая власть превратила Незалежную «в наибеднейшую страну в Европе», считает Дмитрий Добродомов.

Фото, видео: Youtube @NEWSONE

Действующая власть Украины привела страну к «позорному провалу», превратив когда-то мощную экономику в наибеднейшую. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.

По его словам, виной такой ситуации в Незалежной стало то, что украинские власти руководствуются «правилом»: «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».

— Из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе, — сказал Добродомов.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению экспертов, ради погони за кредитами Международного валютного фонда Украина приносит своих граждан в «ритуальную жертву». Между тем доходы самого главы государства Петра Порошенко в 2018 году выросли почти в 80 раз.

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