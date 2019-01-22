Хоррор от харьковских людоедов: Отец с сыном съели гостя, из-за службы в полиции

Харьковчанин со своим 20-летним сыном убили бывшего полицейского, расчленили тело и отварили его, чтобы полакомиться мясом за ужином. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области, с будущей жертвой «людоеды» познакомились на улице, после чего пригласили домой.

Мужчины выпили и начали делиться историями из своей жизни. Оказалось, что гость раньше служил в полиции. И хотя карьера патрульного инспектора у него уже давно осталась в прошлом, собутыльников смутил этот факт. Дело в том, что случайного знакомого в дом пригласил бывший арестант, который счел необходимым немедленно расправиться с сотрудником правоохранительных органов.

Харьковчанин убил экс-полицейского, расчленил тело, но не смог остановиться в своей мести к бывшему сотруднику правоохранительных органов. Согласно показаниям сына, одержимый гневом мужчина даже отварил часть тела убитого и съел его. Впоследствии на балконе «людоедской семьи» сотрудники МВД нашли голову убитого.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

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