Хоррор от харьковских людоедов: Отец с сыном съели гостя, из-за службы в полиции

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Одну из частей тела экс-сотрудника полиции нашли на балконе злоумышленников.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Харьковчанин со своим 20-летним сыном убили бывшего полицейского, расчленили тело и отварили его, чтобы полакомиться мясом за ужином. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области, с будущей жертвой «людоеды» познакомились на улице, после чего пригласили домой.

Мужчины выпили и начали делиться историями из своей жизни. Оказалось, что гость раньше служил в полиции. И хотя карьера патрульного инспектора у него уже давно осталась в прошлом, собутыльников смутил этот факт. Дело в том, что случайного знакомого в дом пригласил бывший арестант, который счел необходимым немедленно расправиться с сотрудником правоохранительных органов.

Харьковчанин убил экс-полицейского, расчленил тело, но не смог остановиться в своей мести к бывшему сотруднику правоохранительных органов. Согласно показаниям сына, одержимый гневом мужчина даже отварил часть тела убитого и съел его. Впоследствии на балконе «людоедской семьи» сотрудники МВД нашли голову убитого.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Пятый канал сообщал, что убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии.

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