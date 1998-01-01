Убийцы казахстанского фигуриста Тена проведут за решеткой по 18 лет

Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии. Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алма-Аты в отношении Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова был вынесен в четверг, 17 января, передает Интерфакс. Прокуратура просила приговорить Киясова и Кудайбергенова к 20 годам лишения свободы.

Как ранее сообщал Пятый канал, бронзовый призер сочинской олимпиады Денис Тен скончался после удара ножом. Спортсмен подходил к своему автомобилю, когда увидел двоих злоумышленников, снимающих зеркала с машины. Он попытался их остановить, но преступники были вооружены.

Ножевое ранение в ногу стало роковым для Дениса. С большой потерей крови фигуриста доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Правоохранительным органам удалось задержать двух подозреваемых в преступлении — Нуралы Киясов и Армана Кудайбергенова, которые 17января получили сроки заключения.