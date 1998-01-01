Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось — репортаж

, 11:12 Эфирная новость 90

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото, видео: Пятый канал

В акватории Черного моря всю ночь продолжалась масштабная поисковая операция. Ближе к утру стало известно, что шансов обнаружить пропавших без вести моряков, которые находились на сгоревших танкерах, нет. Число погибших составило 20 человек, 12 удалось спасти. Сейчас их пытаются доставить на берег, но мешает погода: в Керченском проливе бушует шторм.

В Керченский порт должен прийти корабль с выжившими моряками, сюда же доставят тела погибших. Приказ начать движение спасатели получили в 5 часов утра.

Подойти к берегу мешали погодные условия: в проливе зимние штормы. На берегу пострадавших ждут 20 карет скорой помощи и два вертолета с хирургами и реаниматологами. Развернуты койки и заготовлены препараты. Уже известно, что у моряков сильные ожоги и обморожения. У станции скорой помощи все готово к приему пострадавших. Всю ночь около здания дежурили медки из разных районов полуострова. Как только моряков доставят в Керченский порт, их распределят по больницам Крыма.

Всех моряков, которых смогли найти, подняли на борт аварийного судна «Спасатель Демидов». К поисковой операции подключились 10 кораблей.

За пожаром наблюдали сразу с нескольких кораблей — трафик в районе Керченского пролива интенсивный. Все они приняли сигнал бедствия. По словам спасенных моряков, пожар и взрыв произошли в момент перекачки топлива с одного корабля на другой.

Газовозы «Кэнди» и «Маэстро», вошедшие под флагом Танзании из Темрюка в Ливию, встали на якорь в нейтральных водах. На одном находилось 17 человек, на втором — 14, все граждане Индии и Турции. По одной из версий, из-за низкой квалификации экипажа на борту могли допустить техническую ошибку, которая оказалась фатальной.

— Взрыв и пожар, который перекинулся с одного танкера на другой. Чем это было вызвано? Да чем угодно. Нарушением каких-то правил техники безопасности, а, может, где-то техника подвела. Танкеры далеко не новые, принадлежат левым компаниям. Экипажи — турецко-индийские. Все что угодно могло произойти. Скорее всего, взорвались газы, явно это технические ошибки, ошибки в эксплуатации, — прокомментировал ситуацию Михаил Войтенко, главный редактор интернет-издания «Московский бюллетень»

Не исключено, что экипажи занимались нелегальной перевалкой нефтепродуктов в Черном море. Именно поэтому они могли стоять за 12-мильной зоной, на старых судах, которые непонятно кому принадлежат и ходят под африканским флагом. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

— Это характерно для судов с удобными флагами. Мы имеем дело со смешенным экипажем, в котором большую часть составляют турецкие и индийские граждане. Что самое характерное: оба судна под флагом Танзании — так называемые удобные флаги. На этих судах не всегда обеспечивается должный уровень безопасности — это общепринятая истина. Все об этом знают. Дальше расследование покажет, — объяснил главный научный консультант в Центре московского права Василий Гуцуляк.

Спасательная операция будет идти еще некоторое время. До сих пор сохраняется угроза взрыва. Суда не тушат, ждут, когда выгорит весь газ, но корабли по Керчь-Никальскому каналу движутся по штатному расписанию.

Ранее Пятый канал сообщал о предварительной причине пожара на танкерах. По одной из версий, экипажи кораблей пренебрегли правилами техники безопасности во время обмена топливными запасами.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:58
Центробанк отправил на санацию крупный банк из ТОП-50
11:39
Блокада Ленинграда: 22 января закончился немецкий обстрел, город вздохнул свободно
11:29
Ресторатор рассказал, что ждет поклонников Versus в 2019 году
11:18
Заключенные в Ростовской области напали на сотрудников колонии
11:12
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось — репортаж
10:55
Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы
10:47
Спасатели вывели из загоревшегося здания Арбитражного суда в Петербурге 100 человек
10:32
Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года
10:20
Волна гриппа и ОРВИ прокатилась по российским регионам
10:13
Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства
10:04
Пожар произошел в здании Арбитражного суда в Петербурге — видео
10:03
Сальма Хайек «пригрела» змею на груди — видео
9:52
Пассажиров метро отучат от сидения «нога на ногу»
9:43
«Статья расстрельная» — подробности покушения на Брежнева
9:39
Очевидцы сообщают о хлопке в одном из банков Новосибирска
9:29
«Невозвратные» билеты на поезд могут начать продавать и в плацкартные вагоны
9:15
Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека
9:00
В Госдуме обсудят способы защиты соцвыплат от взыскания
8:44
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
8:39
В Кремле готовятся к сложным переговорам с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама