В акватории Черного моря всю ночь продолжалась масштабная поисковая операция. Ближе к утру стало известно, что шансов обнаружить пропавших без вести моряков, которые находились на сгоревших танкерах, нет. Число погибших составило 20 человек, 12 удалось спасти. Сейчас их пытаются доставить на берег, но мешает погода: в Керченском проливе бушует шторм.

В Керченский порт должен прийти корабль с выжившими моряками, сюда же доставят тела погибших. Приказ начать движение спасатели получили в 5 часов утра.

Подойти к берегу мешали погодные условия: в проливе зимние штормы. На берегу пострадавших ждут 20 карет скорой помощи и два вертолета с хирургами и реаниматологами. Развернуты койки и заготовлены препараты. Уже известно, что у моряков сильные ожоги и обморожения. У станции скорой помощи все готово к приему пострадавших. Всю ночь около здания дежурили медки из разных районов полуострова. Как только моряков доставят в Керченский порт, их распределят по больницам Крыма.

Всех моряков, которых смогли найти, подняли на борт аварийного судна «Спасатель Демидов». К поисковой операции подключились 10 кораблей.

За пожаром наблюдали сразу с нескольких кораблей — трафик в районе Керченского пролива интенсивный. Все они приняли сигнал бедствия. По словам спасенных моряков, пожар и взрыв произошли в момент перекачки топлива с одного корабля на другой.

Газовозы «Кэнди» и «Маэстро», вошедшие под флагом Танзании из Темрюка в Ливию, встали на якорь в нейтральных водах. На одном находилось 17 человек, на втором — 14, все граждане Индии и Турции. По одной из версий, из-за низкой квалификации экипажа на борту могли допустить техническую ошибку, которая оказалась фатальной.

— Взрыв и пожар, который перекинулся с одного танкера на другой. Чем это было вызвано? Да чем угодно. Нарушением каких-то правил техники безопасности, а, может, где-то техника подвела. Танкеры далеко не новые, принадлежат левым компаниям. Экипажи — турецко-индийские. Все что угодно могло произойти. Скорее всего, взорвались газы, явно это технические ошибки, ошибки в эксплуатации, — прокомментировал ситуацию Михаил Войтенко, главный редактор интернет-издания «Московский бюллетень»

Не исключено, что экипажи занимались нелегальной перевалкой нефтепродуктов в Черном море. Именно поэтому они могли стоять за 12-мильной зоной, на старых судах, которые непонятно кому принадлежат и ходят под африканским флагом. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

— Это характерно для судов с удобными флагами. Мы имеем дело со смешенным экипажем, в котором большую часть составляют турецкие и индийские граждане. Что самое характерное: оба судна под флагом Танзании — так называемые удобные флаги. На этих судах не всегда обеспечивается должный уровень безопасности — это общепринятая истина. Все об этом знают. Дальше расследование покажет, — объяснил главный научный консультант в Центре московского права Василий Гуцуляк.

Спасательная операция будет идти еще некоторое время. До сих пор сохраняется угроза взрыва. Суда не тушат, ждут, когда выгорит весь газ, но корабли по Керчь-Никальскому каналу движутся по штатному расписанию.

Ранее Пятый канал сообщал о предварительной причине пожара на танкерах. По одной из версий, экипажи кораблей пренебрегли правилами техники безопасности во время обмена топливными запасами.