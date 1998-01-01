Названа предварительная причина пожара на танкерах в Керченском проливе

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По одной из версий, экипажи кораблей пренебрегли правилами техники безопасности во время обмена топливными запасами.

Фото: © РИА Новости / Керчь ФМ

Специалисты озвучили возможную причину возгорания двух танкеров в Керченском проливе. Предположительно, пламя могло разгореться из-за пренебрежения правилами техники безопасности, которые были нарушены при передаче топлива от одного судна к другому.

Также появилась информация о том, что капитаны обоих танкеров, шедших под флагом Танзании, осуществляли якорную стоянку своих кораблей в той части акватории пролива, где это запрещено.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в понедельник, 21 января в Керченском проливе загорелись два танкера. К настоящему времени известно об одиннадцати погибших при пожаре. Еще 14 человек удалось поднять на борт спасательного судна живыми.

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