Заключенные в Ростовской области напали на сотрудников колонии

Двое сотрудников исправительной колонии общего режима № 12 города Каменск-Шахтинский пострадали от рук заключенных. После оказания первой помощи их отправили в больницу.

По информации ТАСС, нападение произошло при проведении внепланового обыска. Несколько осужденных преступников попытались передать некие запрещенные предметы другим заключенным, а при попытке им помешать оказали сопротивление. Они принялись избивать работников тюрьмы руками и ногами.

По данным пресс-службы ФСИН пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Все причастные к нападению находятся в штрафном изоляторе. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

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