Автор роликов о жизни Цеповяза в колонии выложил в сеть новое видео

Автор роликов о роскошной жизни в колонии осужденного на 19 лет строгого режима члена кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза опубликовал в сети новое видео. На записи, как утверждается, сам Цеповяз проводит экскурсию по тюремной пасеке, начальником которой работает заключенный.

— Это где мед хранится, здесь улики. Это где я сплю — вагончик, где спит начальник пасеки. Это, короче, где проходит трапеза, нарды, ну, и ужин. Вечером тут сижу чаек пью, с Ванькой в нарды играю, — рассказывает мужчина за кадром.

Камера запечатлела аккуратненькие строения, уютно отделанную комнатку с кроватью, комодом и батареей, мощеный ровненькой тротуарной плиткой дворик, большой стол с лавками под навесом с москитной сеткой и турник для занятий физкультурой. Зеленый садик с вазонами огорожен высоким забором, возле него стоят ульи.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии № 3 УФСИН по Амурской области. В ноябре 2018 года разразился скандал, когда в интернете появились снимки, на которых заключенный лакомится икрой, крабами и шашлыками, а также свободно пользуется мобильным телефоном. После проведенной проверки, в генпрокуратуре пояснили, что шашлыки Цеповяз — в нарушение режима колонии — жарил на пасеке. Позже в сеть были выложены еще снимки, на которых Цеповяз ест ресторанную еду и проводит время с другими осужденными за спортом и беседами.