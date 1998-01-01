СК РФ возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского

, 12:36 Интервью 41

Сотрудник СБУ предъявил обвинения бывшему главному редактору РИА Новости Украина на незаконных основаниях, заявили в ведомстве.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский, СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка, который причастен к незаконному преследованию бывшего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— К совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк. Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену, — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи возбудили дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности».

Ранее Пятый канал сообщал, что Вышинский находится под стражей с 18 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Недавно СБУ устроила обыски у адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского. По мнению Доманского, таким образом украинские силовики пытаются надавить на него и его подзащитного.

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