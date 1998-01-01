СК РФ возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка, который причастен к незаконному преследованию бывшего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Следователи возбудили дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности».
Ранее Пятый канал сообщал, что Вышинский находится под стражей с 18 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Недавно СБУ устроила обыски у адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского. По мнению Доманского, таким образом украинские силовики пытаются надавить на него и его подзащитного.