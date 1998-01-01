Путин отметил пользу регулярных встреч с Абэ

В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава российского государства заявил, что регулярные встречи лидеров обоих государств позволяют обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и международными делами, передает ТАСС.

— Я очень рад тебя видеть, добро пожаловать, — обратился Путин к Абэ в начале беседы. — Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе.

Глава российского государства добавил, что перед начавшимися переговорами обеими сторонами была проведена проработка вопросов по многим направлениям, в том числе по теме мирного договора.

В свою очередь Абэ заявил, что намерен «как следует» обсудить с Путиным вопрос заключения мирного договора.

Ранее Пятый канал рассказывал, что накануне, 21 января, Абэ прилетел в Москву. Было запланировано, что лидеры обеих стран обсудят детали мирного договора, который предложил подписать российский президент. Так, по его мнению, можно будет проще и эффективнее решить так называемый «территориальный вопрос».

Япония претендует на несколько островов Южно-Курильской гряды, которые по результатам Второй Мировой отошли СССР. Однако эти результаты Страна восходящего солнца не признает. Как заявили в Кремле — переговоры ожидаются сложными, однако обе стороны намерены добиться согласия по этой теме и перспективам развития двустороннего сотрудничества в других областях.