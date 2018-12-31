«Расстаюсь —беременеют»: Басков о неудачах в любви и дружбе с Волочковой

, 18:28 Интервью 94

Николай Басков рассказал о том, что и ему, и Анастасии Волочковой астрологи и экстрасенсы предсказывают скорую встречу с любовью.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российский певец Николай Басков ответил на вопросы журналистов о том, когда он и его давняя подруга Анастасия Волочкова наконец-то найдут любовь всей жизни. О радужных прогнозах артист рассказал на праздновании дня рождения знаменитой балерины.

Российский певец Николай Басков сообщил прессе, что встречу с «той самой женщиной» ему предсказал Павел Глоба — мужчина должен встретить любовь в 42 года.

Предсказанного возраста встречи с судьбой артист уже достиг — 42 Николаю исполнилось в октябре 2018 года. Однако пока, по признанию певца, с личной жизнью у него очень туго. Зато все бывшие избранницы Баскова, как оказалось, после отношений с ним находят свое счастье.

— Мне очень тяжело найти любовь. Видите зато, с кем-то расстаюсь — удачно выходят замуж. Расстаюсь — беременеют, — подмечает певец.

Свою идеальную женщину Басков видит заботливой. Она должна понимать, что ее супруг — артист, и ему требуется внимание и ласка. Не исключил Николай и того, что может «вообще жениться на иностранке, которая не знает, кто такой Николай Басков».

Также артист ответил на вопросы журналистов о личном счастье его подруги — Анастасии Волочковой. При этом певец признался, что давно уже запутался в хитросплетениях ее романов.

— Я запутался в Настиных возлюбленных, если честно. Она очень горячая и неподражаемая девушка, поэтому, я думаю, ей самой надо определяться, какой мужчина ей подходит, — сказал он.

Как оказалось, Волочковой провидцы тоже предсказали скорое обретение счастья в личной жизни.

— Недавно я смотрел на канале «скандалы, расследования, ужасы…», что там какая-то гадалка предсказала, что Настя в этом году должна найти свое счастье, — поделился Басков.

В случае, если балерина действительно встретит мужчину своей мечты, певец даже согласен быть тамадой на ее свадьбе.

— Провел бы свадьбу и выступил бы на ней. Не бывает бывших отношений, а Настя — одна из тех девушек в моей жизни, с которыми сохранились теплые, дружеские отношения. С остальными как-то не сложилось, — признался артист.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Николай Басков пообещал провести свадьбу еще для одной своей бывшей возлюбленной — модели Виктории Лопыревой, которая сейчас ждет ребенка.

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