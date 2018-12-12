«Не обращай внимания»: Басков поддержал Лопыреву и пообещал провести свадьбу

Бывший возлюбленный модели Виктории Лопыревой — певец Николай Басков — пообещал провести ее свадьбу. Об этом рассказала сама девушка на волне скандала с ее участием.
После новости о том, что Виктория ждет ребенка от своего нового избранника — бизнесмена Игоря Булатова — девушка столкнулась с волной критики, поскольку мужчина уже был женат и имел двоих детей. Против Лопыревой ополчились многие звезды шоу-бизнеса. Например, Андрей Малахов открыто высказался против выбора девушки, заявив, что испытал шок от совместных фото пары.
Однако нашлись и те, кто поддержал беременную модель. Так, в защиту Виктории выступил депутат Госдумы Вадим Манукян. Теперь к армии защитников будущей мамы примкнул и ее бывший бойфренд Николай Басков.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Виктория Лопырева предложила губернатору своей родной Ростовской области создать фонд для пострадавших в Шахтах.