Видео конфликта и его последствий между Виторганом и Богомоловым

В распоряжении Пятого канала появились видеокадры с камеры наблюдения в кафе в центре Москвы, на которых актер Максим Виторган входит в заведение, обращается к официанту, и та проводит его к столику, где, как предположительно, сидели его супруга, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Спустя некоторое время Виторган покидает кафе, но следом за ним довольно спешно выходит Богомолов. Вскоре последний возвращается внутрь, но уже с разбитым носом. Затем в помещение входят сотрудники скорой помощи.
Как позднее Богомолов написал в Instagram, его нос оказался сломан в двух местах.
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дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю #дегтярь #игнатова #лысенков #новиков #питер
В свою очередь представитель Виторгана отказался комментировать сообщения о конфликте с Богомоловым, передает РИА Новости.
Потасовка между театральными деятелями произошла вечером 21 января, когда предположительно Собчак и Богомолов сидели за столиком в кафе, и к ним подошел Виторган.
Ранее Пятый канал со ссылкой на свидетеля драки рассказывал о причине ярости Виторгана, которая привела к драке.
Примечательно, что кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где произошел конфликт между Виторганом и Богомоловым, уже «прославилось» тем, что именно там произошла драка футболистов Александра Кокорина и Андрея Мамаева, которые продолжают оставаться под арестом.