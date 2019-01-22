Видео конфликта и его последствий между Виторганом и Богомоловым

В распоряжении Пятого канала появились видеокадры с камеры наблюдения в кафе в центре Москвы, на которых актер Максим Виторган входит в заведение, обращается к официанту, и та проводит его к столику, где, как предположительно, сидели его супруга, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

Спустя некоторое время Виторган покидает кафе, но следом за ним довольно спешно выходит Богомолов. Вскоре последний возвращается внутрь, но уже с разбитым носом. Затем в помещение входят сотрудники скорой помощи.

Как позднее Богомолов написал в Instagram, его нос оказался сломан в двух местах.

В свою очередь представитель Виторгана отказался комментировать сообщения о конфликте с Богомоловым, передает РИА Новости.

Потасовка между театральными деятелями произошла вечером 21 января, когда предположительно Собчак и Богомолов сидели за столиком в кафе, и к ним подошел Виторган.

Ранее Пятый канал со ссылкой на свидетеля драки рассказывал о причине ярости Виторгана, которая привела к драке.

Примечательно, что кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где произошел конфликт между Виторганом и Богомоловым, уже «прославилось» тем, что именно там произошла драка футболистов Александра Кокорина и Андрея Мамаева, которые продолжают оставаться под арестом.